Две тюменки за сутки потеряли более миллиона рублей из-за мошенников

8 Апр 2020 2020-04-08T06:20:27+03:00

Две тюменки за сутки потеряли более миллиона рублей. Фото: Ольга Крыльцова

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В тюменскую полицию поступила информация о двух фактах мошенничества. Обе заявительницы заявили, что после телефонного разговора они обнаружили списание денег.

Потерпевшим на мобильный телефон поступали звонки с неизвестных абонентских номеров. В обоих случаях мошенники представились сотрудниками банков и сообщили, что в настоящее время неизвестные пытаются произвести несанкционированные снятия денег.

– Во время беседы злоумышленники использовали психологическую тактику и получали персональные банковские реквизиты гражданок. Позже женщины обнаружили списание крупной суммы и обратились за помощью в полицию. Сумма общего ущерба составляет один миллион двести тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время стражами правопорядка проводится комплекс необходимых мероприятий по установлению личностей телефонных мошенников. По данному факту возбуждены уголовные дела, мошенникам грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU