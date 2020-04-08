Тюменцам напомнили об опасности весеннего льда

8 Апр 2020 2020-04-08T07:00:27+03:00

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Тюменские спасатели напомнили местным жителям об опасности весеннего льда. Именно в этот период каждый год существует вероятность происшествий на водоемах.

По информации МЧСников, весной лед наиболее опасен в местах быстрого течения, вблизи вмерзших деревьев, а также в районах, где растет водная растительность. Из-за весеннего солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным.

– Если вы провалились под лед, то не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь, обопритесь на край льда широко расправленными руками, при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода. Также следует навалиться на лед грудью, а затем поочередно поднять и вытащить ноги, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Кроме того, спасатели рекомендуют держать голову высоко над поверхностью воды, а также без резких движений отползать как можно дальше от опасного места в сторону берега.

ИСТОЧНИК KP.RU