У тоболяка пропала банковская карта после визита знакомой, просившей занять деньги

8 Апр 2020 2020-04-08T07:43:55+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о хищении с банковской карты 78 000 рублей обратился 37-летний мужчина. Накануне к нему заходила знакомая попросить занять денег. После отказа как раз карта и пропала.

В результате разыскных мероприятий ранее судимая за кражу 35-летняя подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции. Она пояснила, что похищенную банковскую карту с ПИН-кодом она передала своим знакомым.

– Фигуранты сняли деньги и разделили их между собой. В настоящее время 38-летний соучастник также задержан, принимаются меры к розыску третьего подельника, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU