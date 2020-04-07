7 Апр 2020 2020-04-07T16:09:35+03:00

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Тюменским строителям рассказали, как подать уведомление о возобновлении работы. Это можно сделать, зайдя на вкладку «Отправить уведомление о начале работы и соблюдении обязательных требований» на сайте органов государственной власти Тюменской области.

Как разъяснили в Главном управлении строительства Тюменской области, в этой вкладке застройщик должен заполнить уведомление по представленной форме, далее распечатать уведомление, подписать руководителем организации и поставить печать.

Отсканированный документ (в формате PDF) вместе с приказом строительной организации о формировании оперативного штаба (только для организаций с численностью 50 и более человек) и планом неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции необходимо направить на электронную почту info@72to.ru в одном сообщении (не превышающего размер пять мегабайт).

Уведомления будут рассматриваются в течение трех календарных дней со дня поступления. Организации смогут возобновить работы после внесения в Единый реестр работающих предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU