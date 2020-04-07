2020-04-07T15:41:43+03:00
Общество

Непогода парализовала движение по тюменским трассам

Ограничения продлятся до устранения скользкости
Вадим Бегун
Поделиться:
Непогода парализовала движение по тюменским трассам. Фото - pixabay.com.Непогода парализовала движение по тюменским трассам. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 апреля, с 19.00 будет ограничено движение по федеральным автодорогам Тюмень-Омск и Курган-Тюмень. Это связано со сложными погодными и дорожными условиями. Такая мера действует для проходящих по территории региона грузового и общественного транспорта.

– Ограничения продлятся до устранения подрядными организациями зимней скользкости и улучшения погодных условий, – отметили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве призвали водителей отнестись с ответственностью к введенным ограничениям, а также выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, не выезжать в дальние поездки на летней резине.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре Тюмени сегодня, 7 апреля, во второй половине дня ожидаются местами очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а порывы ветра могут достигнуть 27 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вечером на Тюмень обрушится сильный дождь

Однако днем ожидается плюсовая температура (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт оценил поправки в Конституцию о важности развития культуры
Тюменским строителям рассказали, как подать уведомление о возобновлении работы
Непогода парализовала движение по тюменским трассам
МегаФон запустил курсы подготовки к ЕГЭ
В Тюмени запустили серию бесплатных онлайн-квизов
Тюменцы, находящиеся на режиме самоизоляции, мусорят как в новогодние каникулы
Тюменцы переживают за экономику после нерабочих дней
Страшное ДТП на тюменской трассе: погибла пожилая пара
Под Тюменью горел дачный домик
Вечером на Тюмень обрушится сильный дождь
Тюменцам рассказали, как выжить без денег и работы в условиях карантина
Общественники проведут мониторинг цен в тюменских магазинах
АО «Транснефть – Сибирь» приняло студентов Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа для прохождения практики
В Тюмени за ночь выпало снега около половины месячной нормы апреля
Врачи тюменской больницы спасли мужчину с пулей в сердце
Пожилым тюменцам выплатят пособия по листку нетрудоспособности
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 73 пожара
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу
Сегодня вечером тюменцы смогут увидеть суперлуние