Непогода парализовала движение по тюменским трассам
Сегодня, 7 апреля, с 19.00 будет ограничено движение по федеральным автодорогам Тюмень-Омск и Курган-Тюмень. Это связано со сложными погодными и дорожными условиями. Такая мера действует для проходящих по территории региона грузового и общественного транспорта.
– Ограничения продлятся до устранения подрядными организациями зимней скользкости и улучшения погодных условий, – отметили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве призвали водителей отнестись с ответственностью к введенным ограничениям, а также выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, не выезжать в дальние поездки на летней резине.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре Тюмени сегодня, 7 апреля, во второй половине дня ожидаются местами очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а порывы ветра могут достигнуть 27 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU