В Тюмени запустили серию бесплатных онлайн-квизов

7 Апр 2020 2020-04-07T15:07:43+03:00

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Жителей Тюменской области и всей России приглашают сыграть серию бесплатных онлайн-квизов «Кубок Короны». С 07 по 12 апреля участников ждёт географический квиз, турниры по «Своей игре» и «Что? Где? Когда?», а также тематический квиз, посвящённый Дню космонавтики.

Каждую игру участники набирают баллы. По итогам серии мероприятий победителей награждают призами и приглашают в суперфинал. Игры проходят в прямом эфире в сообществе Интеллектуального движения Тюменской области ВКонтакте vk.com/chgkto.

- Мы специально подготовили интересные задания, которые понравятся всем участникам. В наших трансляциях уже принимают участие игроки от 14 до 60 лет из Тюмени, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Москвы и других регионов России и даже Белоруссии. Такие игры помогают поддержать позитивный настрой у жителей России на самоизоляции, - рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области и ведущий игр Олег Войкин.

Задания разрабатывают как опытные игроки, так и авторы. Квиз по географии напишет сильнейший эрудит среди студентов Михаил Московченко, а квизы по поп-культуре и на космическую тематику – игроки школьных команд. Все задания проходят тщательную проверку от опытных редакторов. Это позволяет играть участникам разных возрастов и разного опыта участия в подобных мероприятиях.

Кроме онлайн-турниров в группе проходят образовательные мастер-классы и прямые эфиры со звёздами интеллектуальных игр. Так 06 апреля в прямом эфире с участниками сообщества поговорили знатоки элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозёров, Ольга Быкова и Михаил Скипский.

– Это отличная возможность присоединиться к интеллектуальным играм тем, кто давно хотел, но не находил свободного времени или стеснялся, – игра в комфортных домашних условиях позволит снизить уровень стресса. Мы с детьми изучим расписание и постараемся принять участие в паре игр, – сказала депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Полное расписание онлайн-мероприятий на неделю:

Вторник (07.04) в 17:00*: географический квиз от Михаила Московченко и Александра Радайкина.

Среда (08.04) в 18:00*: открытая тренировка с тренером интеллектуального движения Линой Лысенко.

Четверг (09.04) в 17:00*: турнир по «Своей игре».

Пятница (10.04) в 20:00*: квиз по поп-культуре.

Суббота (11.04) в 16:00*: играем в «Что? Где? Когда?».

Воскресенье (12.04) в 14:00*: квиз «Ты просто космос», посвящённый Дню космонавтики.

*Время проведения может измениться. Следите за новостями в группе Интеллектуального движения Тюменской области ВКонтакте.