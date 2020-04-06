2020-04-06T23:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2020 года составляет семь человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2020 года составляет семь человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2020 года составляет семь человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2020 года. Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2020 года не изменилось и по-прежнему составляет семь человек.

Общее число инфицированных за все время по-прежнему составляет 11 человек. Из них четверо уже выписаны. Семь остаются в стационаре, сообщила сегодня в ходе традиционного брифинга замгубернатора области Ольга Кузнечевских.

– К сожалению, троих из них пришлось подключить к аппаратам ИВЛ, это люди более старшего возраста. Их состояние остается тяжелым, хотя и без отрицательной динамики. Оставшиеся четверо – это молодые люди, их состояние стабильное. Иногда наблюдается некоторое повышение температуры. Но в целом их состояние у медиков не вызывает опасений, – сообщила замгубернатора.

Всего в областной инфекционной больнице под наблюдением находятся 25 человек, включая тех, кто контактировал с заразившимися. Они ожидают окончательных результатов анализов. В обсерваторе находятся еще три человека, они чувствуют себя хорошо, их результаты не подтверждают наличие болезни. На домашнем наблюдении находятся еще чуть более 3,5 тысячи человек.

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. За сутки по России полностью выздоровел 51 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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