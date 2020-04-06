Родители 15 минут боролись за жизнь ребенка, подавившегося курагой

6 Апр 2020 2020-04-06T19:22:58+03:00

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В Подмосковном поселке Лесной Городок в минувшие выходные произошла трагедия. Во время завтрака в одной из семей двухлетний малыш неожиданно подавился кусочком кураги и стал задыхаться. Отец ребенка набрал телефон скорой помощи.

К месту немедленно выехала бригада скорой помощи. В это время диспетчер спасательной службы был на связи с отцом и давал указания по мерам оказания экстренной помощи ребенку. Папа малыша строго выполнял их в течение 15 минут, пока не прибыли врачи. Те тут же предприняли реанимационные действия, чтобы спасти мальчика. Однако вернуть ребенка к жизни, к несчастью, не удалось.

Как пояснили источники в правоохранительных органах, причиной перекрытия доступа кислорода в легкие ребенка стало попадание кусочка еды в разветвление бронхов. В этой ситуации медики не имели возможность спасти малыша.

По факту смерти 2-летнего ребенка управление следственного комитета Одинцовского района инициировало проверку. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU