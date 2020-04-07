7 Апр 2020 2020-04-07T07:42:37+03:00

Ялуторовчанин порезал любимую, которой не было дома два дня. Фото: Ольга Крыльцова

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В ялуторовскую полицию поступил звонок от местной жительницы о том, что ей угрожают убийством. Оказалось, что ее сожитель с помощью ножа решил проявить любовь к своей сожительнице.

Глава семейства вечером распивал алкоголь с приятелем. После двухдневного отсутствия женщина вернулась домой, чем вызвала приступ ревности у своего сожителя. Схватив кухонный нож, ранее судимый ялуторовчанин стал угрожать ей убийством и нанес несколько порезов.

– Гость попытался успокоить своего приятеля и выхватил у него нож. В ход пошел следующий кухонный прибор, второй нож мужчина с угрозами вновь направил на сожительницу. Потерпевшая смогла убежать к соседке, откуда и позвонила в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. В отношении не работающего 30-летнего ялуторовчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU