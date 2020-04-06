Водитель легковушки погиб в ДТП на тюменской трассе
В минувшую пятницу, 3 апреля, в Ишимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На трассе Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск столкнулись автомобили «Ситроен» и «Митсубиси Ланцер».
По предварительным данным, водитель японской иномарки, пытаясь обогнать впереди едущую машину, выехал на встречную полосу. В результате столкновения погиб 36-летний пассажир «Митсубиси», который в момент аварии находился на переднем сидении.
– Также оба водителя получили травмы и были госпитализированы. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия, – уточнили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жесткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легковушки, случилось 24 января под Тобольском. «Тойота-Камри» не смогла разъехаться с КамАЗом.
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