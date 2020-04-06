6 Апр 2020 2020-04-06T15:42:35+03:00

На гендиректора тюменской компании завели уголовное дело за невыплату зарплаты работникам. Фото - СК по Тюменской области.

Общая сумма задолженности – около двух миллионов рублей

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В Тюмени возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы. Следователи занимаются этим делом.

Как стало известно, на генерального директора общества с ограниченной ответственностью «КАЙРОСНЕФТЕГАЗСТРОЙ» была возложена обязанность по начислению и выплате заработной платы работникам.

– Мужчина не выплачивал им зарплату августа по ноябрь 2019 года. Общая сумма задолженности составляет около двух миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ООО «Современные технологии». Мужчина признан виновным в полной невыплате более двух месяцев зарплаты работников.

Тогда суд назначил подсудимому штраф в размере 120 тыс. рублей в доход государства, в счёт погашения долгов он выплатил более 600 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU