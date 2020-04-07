2020-04-07T07:02:06+03:00
Происшествия

В Заводоуковске знакомый чуть не задушил женщину, угрожая расправой

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Заводоуквоске знакомый чуть не задушил женщину, угрожая расправой.В Заводоуквоске знакомый чуть не задушил женщину, угрожая расправой.Фото: Ольга Крыльцова
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В заводоуковскую полицию поступил звонок от 32-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что знакомый угрожает ей расправой. На место происшествия выехал страж правопорядка.

– Потерпевшая у себя дома распивала спиртные напитки в компании со своим 24-летним знакомым. Между ними возникла ссора, в ходе которой гость схватил хозяйку за шею, угрожая при этом убийством. Испугавшись расправы, потерпевшая обратилась полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что полицейский задержал фигуранта, ранее трижды судимого за аналогичные преступления, и доставил в отдел. Дознавателем принято решение о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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