В Заводоуковске знакомый чуть не задушил женщину, угрожая расправой
В заводоуковскую полицию поступил звонок от 32-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что знакомый угрожает ей расправой. На место происшествия выехал страж правопорядка.
– Потерпевшая у себя дома распивала спиртные напитки в компании со своим 24-летним знакомым. Между ними возникла ссора, в ходе которой гость схватил хозяйку за шею, угрожая при этом убийством. Испугавшись расправы, потерпевшая обратилась полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что полицейский задержал фигуранта, ранее трижды судимого за аналогичные преступления, и доставил в отдел. Дознавателем принято решение о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU