В Тюмени пациента избавили от головных болей, заведя через нос хирургические инструменты

7 Апр 2020 2020-04-07T06:20:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи МСЧ «Нефтяник» избавили пятидесятилетнего мужчину от сильной головной боли, которая доводила его до исступления. Ранее ему поставили диагноз «хронический фронтит». При этой патологии лобные пазухи воспаляются, в них в избытке образуются выделения.

Пациенту выполнили операцию по вскрытию лобных пазух. Для этого местные специалисты завели хирургические инструменты через нос. В лор-хирургии это считается самой сложной операцией, однако такой подход минимизирует операционную травму и риск для пациента, исключает повреждения глазницы и вероятность проникновения в полость черепа.

– Ювелирная по точности операция длилась 40 минут. Уже после пробуждения от наркоза пациент сказал, что чувствует себя значительно лучше. На следующий после операции день он в удовлетворительном состоянии был выписан из стационара, – сообщила пресс-секретарь медико-санитарной части Наталья Берсенева.

Врачи отмечают, что фронтит может обернуться тяжелыми осложнениями: менингитом, абсцессом головного мозга, флегмоной орбиты и потерей зрения. В особо тяжелых случаях заболевание может привести к смертельно опасному сепсису.

ИСТОЧНИК KP.RU