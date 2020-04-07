В Тюмени пациента избавили от головных болей, заведя через нос хирургические инструменты
Врачи МСЧ «Нефтяник» избавили пятидесятилетнего мужчину от сильной головной боли, которая доводила его до исступления. Ранее ему поставили диагноз «хронический фронтит». При этой патологии лобные пазухи воспаляются, в них в избытке образуются выделения.
Пациенту выполнили операцию по вскрытию лобных пазух. Для этого местные специалисты завели хирургические инструменты через нос. В лор-хирургии это считается самой сложной операцией, однако такой подход минимизирует операционную травму и риск для пациента, исключает повреждения глазницы и вероятность проникновения в полость черепа.
– Ювелирная по точности операция длилась 40 минут. Уже после пробуждения от наркоза пациент сказал, что чувствует себя значительно лучше. На следующий после операции день он в удовлетворительном состоянии был выписан из стационара, – сообщила пресс-секретарь медико-санитарной части Наталья Берсенева.
Врачи отмечают, что фронтит может обернуться тяжелыми осложнениями: менингитом, абсцессом головного мозга, флегмоной орбиты и потерей зрения. В особо тяжелых случаях заболевание может привести к смертельно опасному сепсису.
ИСТОЧНИК KP.RU