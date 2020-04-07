Мужчина с ружьем в руках разгуливал по тюменскому селу

7 Апр 2020 2020-04-07T06:58:46+03:00

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Сотрудники отделения полиции села Аромашево, патрулируя улицы деревни Вагино, заметили мужчину, который нес в руках ружье. Стражи правопорядка выяснили, что разрешения на ношение и хранение боеприпасов у гражданина нет.

– Полицейские изъяли у мужчины длинноствольное нарезное ружье марки ТОЗ-16 и 11 патронов калибра 5,6 миллиметра к нему. Самого фигуранта доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU