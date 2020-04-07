2020-04-07T05:00:38+03:00
Общество

Погода на 7 апреля в Тюмени: в праздник Благовещенья целый день будет идти мелкий снег

Солнце надолго скроется за тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени целый день будет идти мелкий снег.В Тюмени целый день будет идти мелкий снег.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 7 апреля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. В городе пройдет мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 1 градус, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут около нуля. В этот день будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 5 – 8 метров в секунду.

7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. «На Благовещение весна зиму поборола», - считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы. В этот день происходит третья встреча весны. Если 7 апреля ветер, иней и туман - к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле.

Если Благовещенье холодное - жди сорок морозов по утрам. На Благовещение гроза - к теплому лету. Небо безоблачное, солнце яркое - быть лету грозному; оттепель - много морозов впереди. Если на Благовещенье ночь теплая - весна ранняя будет. Для рыболовов этот день хорош - на Благовещенье рыба хорошо ловится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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