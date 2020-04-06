2020-04-06T15:07:13+03:00
Общество

С пожилой тюменской пары взыскали долг по коммуналке в двойном размере

В дело вмешалась прокуратура
Вадим Бегун
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С пожилой тюменской пары взыскали долг по коммуналке в двойном размере. Фото - pixabay.com.С пожилой тюменской пары взыскали долг по коммуналке в двойном размере. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени проведена проверка по обращению пенсионера. Пожилой мужчина сообщил, что с него и его супруги необоснованно удержал деньги местный Центр по выплате пенсий и обработке информации ПФР.

Оказалось, что на основании судебного приказа с пенсионера и его жены в пользу ресурсоснабжающей организации взыскали задолженность за комуслуги, причем солидарно. При солидарной обязанности кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности. А так как граждане являются пожилыми, то судебный приказ был направлен взыскателем для исполнения в Пенсионный фонд.

– Однако там произвели удержание одновременно из пенсии обоих должников, то есть в двойном размере. В связи с нарушением прав пенсионеров в адрес управляющего отделением ПФР было внесено представление, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, отметив, что рассмотрение представления находится на их контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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