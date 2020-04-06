Тюменцы получат данные исследований об общественных реакциях на ситуацию с коронавирусом
Тюменцы могут получать данные исследований об общественных реакциях на ситуацию с коронавирусом. Значительная часть материалов посвящена эмоциональному состоянию общества, ожиданиям, оценке эффективности предпринимаемых мер, а также прогнозированию развития событий.
– Планируем осуществлять замеры общественного мнения 1-2 раза в неделю. В опросе будет присутствовать как постоянный мониторинговый блок, так и тематические блоки, нацеленные на изучение отдельных аспектов кризиса. Также будут предложены как собственная интерпретация полученных данных, так и позиции квалифицированных экспертов из других общественных областей, – сообщили в Центре социального проектирования.
Миссия Центра – более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые формирует текущий кризис, а также расширение взаимодействий между всеми участниками процесса. Чтобы оформить подписку, нужно пройти по этой ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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