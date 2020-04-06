Волонтеры в поиске нарушающих карантин тюменцев проходят по четыре километра

6 Апр 2020 2020-04-06T14:17:34+03:00

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На опустевшие улицы Тюмени вышли волонтеры в оранжевых жилетах. Они патрулируют скверы и дворы, «отлавливая» нарушителей карантина.

– Ленинский округ поделен на 13 маршрутов, в патрулировании задействовано 60 человек. Работа проходит в две смены с 10.00 до 20.00. На каждый маршрут распределено по два человека: один работает до обеда, второй после. Главная цель каждого рейда – проинформировать людей, призвать их к сознательности, – рассказал представитель управы Дмитрий Семенов.

Он курирует три маршрута: в границах улиц Мельникайте – 50 лет Октября – Республики; Севастопольская – Энергетиков – Республики и Мельникайте – Республики – Севастопольская – ул. Энергетиков. Сегодня, пройдя по тюменским дворам, он не увидел там гуляющих горожан.

По его словам, волонтеры смену преодолевают не менее четырех километров. От улицы Мельникайте до Минской, в сквере Мужества, на территориях у детского сада и во дворах Ленинского округа они также не выявили нарушителей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU