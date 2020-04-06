Для тюменцев закрыли вход в организации соцобслуживания

6 Апр 2020 2020-04-06T14:16:27+03:00

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В тюменских территориальных центрах социального обслуживания продлены ограничения по личному приему граждан. Там временно нельзя оформить льготы, субсидии и пособия, также не будет производиться выдача удостоверений и справок о мерах соцподдержки.

До 12 апреля отменяется личный прием граждан в Центре обеспечения мер социальной поддержки (улица Пермякова, 24/2) и областном центре реабилитации инвалидов (улица Уральская, 60). Выплаты пособий и льгот, действие которых заканчивается с 1 марта, продлят автоматически в беззаявительном порядке до 1 октября. Никаких справок собирать и нести не нужно.

– Органы соцзащиты в ближайшие полгода не будут принимать решений о приостановлении мер социальной поддержки по возмещению расходов на оплату жилья и комуслуг и компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД в случае наличия у льготника задолженности, – сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Перечень госуслуг, которые можно получить в электронном виде через региональный портал услуг, прикрепив необходимые документы в электронной форме, можно найти на главной странице портала «Популярные услуги» в разделе «Социальное обеспечение».

ИСТОЧНИК KP.RU