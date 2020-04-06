«СайленТюмень». Горожане делятся фотографиями улиц, окутанных густым туманом

6 Апр 2020 2020-04-06T12:11:49+03:00

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Тюмень этой ночью, 6 апреля, окутывал густой туман. Завораживающие фотографии улиц горожане выложили в социальные сети.

«Меньше часа туман простоял и рассеялся. На улице так хорошо, прохладно было и свежо после дождя. Кайф! Туман был в час ночи, а через пол часа его уже не было», – пишет в одной из местных групп в «ВКонтакте» местная жительница Татьяна Мерц.

Некоторые тюменцы сообщали о сопровождающем туман запахе гари. Однако всех успокоила Евгения Фистина, которая отметила: «Весной пахнет. Обычный туман, обычно пахнет. Вы погоду вчерашнюю видели? Почти сутки дождь шел, теплая земля, холодный воздух – подходящие условия для образования тумана».

Фото - Владимир Ярый.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на юге Тюменской области завтра, 7 апреля, объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим увеличивается риск возникновения чрезвычайных происшествий.

Фото - Костя Холод.

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ИСТОЧНИК KP.RU