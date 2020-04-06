6 Апр 2020 2020-04-06T12:59:09+03:00

В Тюмени третий день ищут 13-летнего мальчика. Фото - СК по Тюменской области.

Подросток был одет в серую куртку

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В Тюмени пропал 13-летний подросток. Вова Ситников ушел из дома около 13.00 3 апреля, его местонахождение не установлено.

– На вид несовершеннолетнему 12 лет, он имеет среднее телосложение, европейскую внешность. Рост составляет 165 сантиметров. Волосы светло-русые, средней длины, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Также известно, что мальчик был одет в серую куртку и такого же цвета толстовку, брюки черного цвета и кроссовки.

Следователи просят при получении информации сообщить в ОП-7 УМВД России по Тюмени по адресу: улица Федюнинского, 9а. Контактные телефоны: 8 (3452) 29-11-20, 32-95-28, 64-73-46 или 02, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU