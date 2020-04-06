2020-04-06T11:46:11+03:00
Здоровье

Ишимские урологи удалили пациентке большой камень из мочеточника

Сейчас женщина чувствует себя хорошо
Вадим Бегун
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Ишимские урологи удалили пациентке большой камень из мочеточника. Фото - ОБ №4 Ишима.Ишимские урологи удалили пациентке большой камень из мочеточника. Фото - ОБ №4 Ишима.
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Врачи-урологи областной больницы №4 Ишима удалили из мочеточника пациентки камень диаметром 15 миллиметров. Для этого они провели лапароскопическую операцию.

Женщина поступила в медицинское учреждение экстренном порядке с приступом почечной колики. Хирургическое лечение ей было проведено по малоинвазивной методике с использованием видеоэндоскопа. Операция прошла успешно, сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

По словам оперирующего врача-уролога Павла Сескутова, после выхода из почки камни могут блокировать отток мочи за счёт сужения просвета мочеточника. Это приводит к развитию болевого синдрома и присоединению воспаления в почке.

– Меньшие по диаметру камни – до пяти миллиметров – часто отходят самостоятельно на фоне назначенного лечения. Но если диаметр превышает шесть миллиметров, то вероятность самоотхождения снижается, а риск развития осложнений увеличивается. В таких случаях необходимо активное удаление камня с или без дополнительного его разрушения в мочевых путях, – рассказал оперирующий врач-уролог Павел Сескутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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