Ишимские урологи удалили пациентке большой камень из мочеточника
Врачи-урологи областной больницы №4 Ишима удалили из мочеточника пациентки камень диаметром 15 миллиметров. Для этого они провели лапароскопическую операцию.
Женщина поступила в медицинское учреждение экстренном порядке с приступом почечной колики. Хирургическое лечение ей было проведено по малоинвазивной методике с использованием видеоэндоскопа. Операция прошла успешно, сейчас пациентка чувствует себя хорошо.
По словам оперирующего врача-уролога Павла Сескутова, после выхода из почки камни могут блокировать отток мочи за счёт сужения просвета мочеточника. Это приводит к развитию болевого синдрома и присоединению воспаления в почке.
– Меньшие по диаметру камни – до пяти миллиметров – часто отходят самостоятельно на фоне назначенного лечения. Но если диаметр превышает шесть миллиметров, то вероятность самоотхождения снижается, а риск развития осложнений увеличивается. В таких случаях необходимо активное удаление камня с или без дополнительного его разрушения в мочевых путях, – рассказал оперирующий врач-уролог Павел Сескутов.
ИСТОЧНИК KP.RU