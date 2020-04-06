2020-04-06T10:06:31+03:00
Происшествия

«Стрелял по убегающим родственникам»: подробности расправы в Тобольском районе

Расследование уголовного дела продолжается
Вадим Бегун
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Стали известны подробности расправы в Тобольском районе. Фото - СК по Тюменской области.Стали известны подробности расправы в Тобольском районе. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Тобольского района, который подозревается в покушении на убийство двух лиц. Накануне, 5 апреля, мужчина чуть не застрелил троих своих родственников.

Днем подозреваемый приехал на тракторе в деревню Маслова Тобольского района, где проживала его дочь с семьей. Подъехав к дому родственников, мужчина трактором перевернул автомобиль дочери. На шум из дома выбежали дочь, зять и 17-летний внук мужчины.

– Злоумышленник достал охотничье ружье и около десяти раз выстрелил в убегающих потерпевших. В результате он в грудь и голову ранил 36-летнюю женщину, которая сейчас находится в реанимации. 42-летний мужчина получил легкие ранения, несовершеннолетний не пострадал, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, ружье изъято. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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