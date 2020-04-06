В Тюмени ищут покупателей госимущества. Цена снижена вдвое

6 Апр 2020 2020-04-06T09:40:04+03:00

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В Тюмени в два раза снижена цена за комплекс зданий, которые расположены в центре города. Если ранее за госимущество просили около 62 миллионов рублей, то теперь лот можно заполучить по минимальной цене в 31 миллион.

– Общая площадь основного здания административного типа, расположенного на улице Одесской, более полутора тысяч «квадратов». В лот включены также одноэтажный гараж, склад-арочник и недостроенное здание площадью почти 1,3 тысяч квадратных метров и земельный участок 1,3 гектаров, – рассказали в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что здания находятся в инвестиционно привлекательном районе Тюмени: рядом хорошая транспортная развязка, а до центра чуть более двух километров.

Площадка подходит для создания на ее базе ресурсного центра по профессиональному обучению водителей, механиков, парикмахеров и охранников. Аукцион должен состояться в следующую среду, 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU