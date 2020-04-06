2020-04-06T09:05:11+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Фото - Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
Изменить размер текста:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.04.2020 года срок действия карт всех платежных систем, действительных по март 2020 года включительно.

Карта продлевается с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).

Подробную информацию о ближайших банкоматах и платежных терминалах Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Стрелял по убегающим родственникам»: подробности расправы в Тобольском районе
В Тюмени ищут покупателей госимущества. Цена снижена вдвое
На Тюмень надвигается сильный шторм
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Молодая тюменка скончалась после тренировки на частной конюшне
В Тюменской области мужчина открыл огонь по односельчанам
В Ялуторовске мужчина сильно пострадал после падения с крыши
«Ты решаешь, какой будет Тюмень!»: горожанам предлагают пройти опросы
Тюменец хранил спайс в тайнике во дворе дома
Дочь похитила у вернувшегося из командировки отца весь заработок
Погода на 6 апреля в Тюмени: в Канун Благовещения ожидается сильный дождь со снегом
Автоинспекторы Тюмени научат школьников правилам движения
Сточные воды Тюмени станут чище
Раскрыта тайна надгробия на Текутьевском кладбище