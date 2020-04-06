На Тюмень надвигается сильный шторм

6 Апр 2020 2020-04-06T09:13:12+03:00

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На юге Тюменской области завтра, 7 апреля, объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим увеличивается риск возникновения чрезвычайных происшествий.

По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем ожидается ухудшение погодных условий, местами пройдут сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Также будет дуть сильный ветер 13-18 метров в секунду с порывами до 23 метров в секунду.

Не обойдет регион ненастье и 8 апреля. В этот день ожидаются местами сильные осадки в виде мокрого снег. На улицах областного центра образуется временный снежный покров. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 23 метров в секунду.

По сведениям пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области, информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU