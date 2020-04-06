2020-04-06T09:06:14+03:00
Происшествия

Молодая тюменка скончалась после тренировки на частной конюшне

Трагичный инцидент произошел за пределами региона
Вадим Бегун
Поделиться:
Молодая тюменка скончалась после тренировки на частной конюшне. Фото - страничка КСК "ТРИУМФ" в "ВКонтакте".Молодая тюменка скончалась после тренировки на частной конюшне. Фото - страничка КСК "ТРИУМФ" в "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

24-летняя спортсменка из Тюменской области Екатерина Долганова скончалась после тренировки на частной конюшне. Девушка не раз принимала участие в соревнованиях по троеборью, она занималась на конных базах областного центра.

– Не так давно Катя уехала работать на частную конюшню в другой город, где хотела продолжать свою спортивную деятельность. 3 апреля во время прыжковой тренировки она перевернулась вместе с лошадью, – рассказали в конноспортивном клубе «Триумф», который базируется в Тюмени, добавив, что девушки не стало по дороге в больницу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что количество желающих заниматься конным спортом в Тюменской области неуклонно растет. И это неспроста: спорт поддерживает правительство региона, финансируя специализированные школы, в него идут и инвесторы – открывают частные конюшни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Тюмени научиться кататься на лошадях

Благородный спорт подарит здоровье и поможет раскрыть свое сердце (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Стрелял по убегающим родственникам»: подробности расправы в Тобольском районе
В Тюмени ищут покупателей госимущества. Цена снижена вдвое
На Тюмень надвигается сильный шторм
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Молодая тюменка скончалась после тренировки на частной конюшне
В Тюменской области мужчина открыл огонь по односельчанам
В Ялуторовске мужчина сильно пострадал после падения с крыши
«Ты решаешь, какой будет Тюмень!»: горожанам предлагают пройти опросы
Тюменец хранил спайс в тайнике во дворе дома
Дочь похитила у вернувшегося из командировки отца весь заработок
Погода на 6 апреля в Тюмени: в Канун Благовещения ожидается сильный дождь со снегом
Автоинспекторы Тюмени научат школьников правилам движения
Сточные воды Тюмени станут чище
Раскрыта тайна надгробия на Текутьевском кладбище