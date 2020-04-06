6 Апр 2020 2020-04-06T09:06:14+03:00

Молодая тюменка скончалась после тренировки на частной конюшне. Фото - страничка КСК "ТРИУМФ" в "ВКонтакте".

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24-летняя спортсменка из Тюменской области Екатерина Долганова скончалась после тренировки на частной конюшне. Девушка не раз принимала участие в соревнованиях по троеборью, она занималась на конных базах областного центра.

– Не так давно Катя уехала работать на частную конюшню в другой город, где хотела продолжать свою спортивную деятельность. 3 апреля во время прыжковой тренировки она перевернулась вместе с лошадью, – рассказали в конноспортивном клубе «Триумф», который базируется в Тюмени, добавив, что девушки не стало по дороге в больницу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что количество желающих заниматься конным спортом в Тюменской области неуклонно растет. И это неспроста: спорт поддерживает правительство региона, финансируя специализированные школы, в него идут и инвесторы – открывают частные конюшни.

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ИСТОЧНИК KP.RU