2020-04-06T09:08:07+03:00
Происшествия

В Тюменской области мужчина открыл огонь по односельчанам

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются
Вадим Бегун
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В Тюменской области мужчина открыл огонь по односельчанам. Фото - СК по Тюменской области.В Тюменской области мужчина открыл огонь по односельчанам. Фото - СК по Тюменской области.
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Накануне, 5 апреля, в деревне Маслова Тобольского района мужчина открыл огонь по односельчанам. Об этом рассказали в социальных сетях сами местные жители – очевидцы произошедшего. Они заявили, что агрессивный пенсионер стрелял в собственную дочь и зятя.

Предварительно известно, что среди пострадавших есть ребенок. Соседи рассказывают, что подозреваемый не имел склонности к алкоголизму: «Это добрый и отзывчивый человек, никогда ни в чем не отказывал».

– Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного отдела. Обстоятельства устанавливаются, подробности будут известны позже, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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