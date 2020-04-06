В Ялуторовске мужчина сильно пострадал после падения с крыши
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. По его вине сильно пострадал человек.
– По версии следствия, 23 февраля 2020 года обвиняемый допустил к работам по ремонту кровли крыши двухэтажного дома по улице Свободы города Ялуторовска без оформления трудовых отношений работника. Он не провел с ним инструктаж по технике безопасности и не выдал средства индивидуальной защиты, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что во время работ мужчина упал с крыши и получил перелом бедра со смещением, повлекший тяжкий вред здоровью.
Следователями проведена работа по закреплению доказательственной базы: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU