«Ты решаешь, какой будет Тюмень!»: горожанам предлагают пройти опросы
Сайт городских опросов «Я решаю!» предлагает тюменцам пройти опрос. Жители областного центра даже могут придумать название для нового сквера.
– Предлагает уделить внимание сразу нескольким темам. Вы можете придумать название новому скверу, высказать пожелание по поводу необходимости видеоинструкций к спортивным тренировкам или информационных стендов к уличным тренажерам. Кроме того, можно выбрать самые нужные малые архитектурные формы для любителей активного образа жизни, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.
Также на портале можно рассказать, какие городские сервисы наиболее удобны в использовании, а какие еще необходимо внедрить, для того чтобы принести наибольшую пользу жителям Тюмени. А еще можно поделиться мнением о самых интересных и знаковых местах нашего города. Для этого достаточно зайти на сайт «Я решаю!».
ИСТОЧНИК KP.RU