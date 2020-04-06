2020-04-06T07:00:16+03:00
Общество

«Ты решаешь, какой будет Тюмень!»: горожанам предлагают пройти опросы

Время на карантине нужно использовать с пользой
Вадим Бегун
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Тюменцам предлагают пройти опросы о будущем города.Тюменцам предлагают пройти опросы о будущем города.Фото: Вадим Бегун
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Сайт городских опросов «Я решаю!» предлагает тюменцам пройти опрос. Жители областного центра даже могут придумать название для нового сквера.

– Предлагает уделить внимание сразу нескольким темам. Вы можете придумать название новому скверу, высказать пожелание по поводу необходимости видеоинструкций к спортивным тренировкам или информационных стендов к уличным тренажерам. Кроме того, можно выбрать самые нужные малые архитектурные формы для любителей активного образа жизни, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Также на портале можно рассказать, какие городские сервисы наиболее удобны в использовании, а какие еще необходимо внедрить, для того чтобы принести наибольшую пользу жителям Тюмени. А еще можно поделиться мнением о самых интересных и знаковых местах нашего города. Для этого достаточно зайти на сайт «Я решаю!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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