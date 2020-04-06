6 Апр 2020 2020-04-06T07:37:48+03:00

Тюменец хранил спайс в тайнике во дворе дома. Фото - pixabay.com.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело

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Сотрудники наркоконтроля задержали жителя деревни Пономарева. По имеющейся информации, он хранил запрещенные вещества.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские во дворе дома мужчины обнаружили тайник, в котором находилось около одного грамма спайса – наркотического средства синтетического происхождения. Это подтвердилось проведенными исследованиями.

– В ходе работы задержанный 1982 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления и преступления имущественного характера, пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следователем принято решение о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU