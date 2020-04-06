Тюменец хранил спайс в тайнике во дворе дома
Сотрудники наркоконтроля задержали жителя деревни Пономарева. По имеющейся информации, он хранил запрещенные вещества.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские во дворе дома мужчины обнаружили тайник, в котором находилось около одного грамма спайса – наркотического средства синтетического происхождения. Это подтвердилось проведенными исследованиями.
– В ходе работы задержанный 1982 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления и преступления имущественного характера, пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
Следователем принято решение о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU