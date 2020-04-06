6 Апр 2020 2020-04-06T07:41:21+03:00

Дочь похитила у вернувшегося из командировки ишимца весь заработок. Фото: Ольга Крыльцова

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В ишимскую полицию обратился 52-летний житель Абатского района с заявлением о пропаже денег. Позже выяснилось, что мужчину обворовала собственная дочь.

Несколькими днями ранее ишимец со своей семьей отмечал возвращение из командировки. После застолья мужчина отправился спать, в кармане его брюк находился заработок – 68 тысяч рублей. Их похитила 21-летняя дочь потерпевшего, которая воспользовалась невнимательностью родственника.

– Девушка ранее неоднократно была судима за преступления имущественного характера. В тот вечер она находилась в гостях у родителей. В ходе общения с сотрудниками полиции молодая женщина не стала отрицать своей вины и призналась в содеянном. Она рассказала, что похищенные деньги успела потратить на собственные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении фигурантки следователем отдела возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU