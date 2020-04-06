2020-04-06T05:01:01+03:00
Общество

Погода на 6 апреля в Тюмени: в Канун Благовещения ожидается сильный дождь со снегом

Весь день будет пасмурно
Вадим Бегун
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В Тюмени ожидается сильный дождь со снегом.В Тюмени ожидается сильный дождь со снегом.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 6 апреля, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. На смену дождю, который начнется после полудня, вечером придет сильный дождь со снегом.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 – 2 градуса, днем – плюс 5 – 6. Вечером столбики термометров покажут 1 – 3 градусов выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

6 апреля отмечается Канун Благовещения и почитается память преподобного Захарии монаха. В народе этот день назывался Похвалы Богородицы: «На похвал Богородицы и птичка похваляется первым яичком».

В старину приметили: если ночь на Захария теплая – весна дружная будет; если сойдет к этому дню снег, значит насовсем, если нет – пролежит еще неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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