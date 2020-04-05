Автоинспекторы Тюмени научат школьников правилам движения

5 Апр 2020 2020-04-05T18:01:28+03:00

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В каникулы и карантина управление ГИБДД Тюменской области предлагает родителям учить с детьми правила дорожной безопасности с помощью интернета.

- Предлагаем использовать анимационные социальные видеоролики и мультфильмы по безопасности дорожного движения. Полезный контент уже размещен на сайте «Вожатик» и портале «Детки». В ближайшее время ролики разместят на сайтах школ Тюменской области, - рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В видеороликах герои призывают юных пешеходов обязательно убедиться, что все водители их пропускают, не пользоваться при переходе проезжей части гаджетами и снять наушники.

Напомним, что в 2020 году в Тюменской области снизилось число ДТП с участием детей: за три месяца 2019 года их произошло 89, а в этом – 82.

ИСТОЧНИК KP.RU