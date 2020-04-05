Сточные воды Тюмени станут чище

5 Апр 2020 2020-04-05T17:26:35+03:00

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В Тюмени запускают новое оборудование механической очистки сточных вод. Специалисты устанавливают сороудерживающий комплекс с транспортером, уплотнителем и автоматизированным бункером накопления отходов.

– Это самое современное оборудование первичной очистки сточных вод. Оно сможет задержать около 85% мусора самых разных размеров, вплоть до мелких включений. Это в два раза больше способностей решеток, которые стояли до этого, – рассказали специалисты водоканала.

Известно, что после реконструкции цеха очистки стоков его мощность увеличится с 220 до 260 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Кроме того, повысится качество очистки.

ИСТОЧНИК KP.RU