2020-04-05T17:26:35+03:00
Общество

Сточные воды Тюмени станут чище

Плановые работы по замене оборудования уже начались
Руслан Савинов
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Сточные воды Тюмени станут чищеСточные воды Тюмени станут чищеФото: pixabay.com
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В Тюмени запускают новое оборудование механической очистки сточных вод. Специалисты устанавливают сороудерживающий комплекс с транспортером, уплотнителем и автоматизированным бункером накопления отходов.

– Это самое современное оборудование первичной очистки сточных вод. Оно сможет задержать около 85% мусора самых разных размеров, вплоть до мелких включений. Это в два раза больше способностей решеток, которые стояли до этого, – рассказали специалисты водоканала.

Известно, что после реконструкции цеха очистки стоков его мощность увеличится с 220 до 260 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Кроме того, повысится качество очистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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