Сточные воды Тюмени станут чище
В Тюмени запускают новое оборудование механической очистки сточных вод. Специалисты устанавливают сороудерживающий комплекс с транспортером, уплотнителем и автоматизированным бункером накопления отходов.
– Это самое современное оборудование первичной очистки сточных вод. Оно сможет задержать около 85% мусора самых разных размеров, вплоть до мелких включений. Это в два раза больше способностей решеток, которые стояли до этого, – рассказали специалисты водоканала.
Известно, что после реконструкции цеха очистки стоков его мощность увеличится с 220 до 260 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Кроме того, повысится качество очистки.
ИСТОЧНИК KP.RU