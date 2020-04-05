Раскрыта тайна надгробия на Текутьевском кладбище

5 Апр 2020 2020-04-05T15:04:36+03:00

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Авторы проекта «Мы жили» изучили Текутьевское кладбище и сделали ряд открытий. По данным издания «Вслух.ру», ребята восстановили сведения о некоторых могилах и надгробиях, а также сделали путеводитель по старейшему некрополю города.

- Одному из членов команды удалось установить, кому принадлежит прекрасный металлический памятник на Текутьевском кладбище. Оказалось, он принадлежит тюменскому купцу II гильдии Петру Набоких. Запись о его смерти сделана в метрической книге Единоверческой церкви Тюмени за 1913 год, - пояснили кураторы проекта «Мы жили».

Они сообщили, что Набоких был трижды женат, у него был приемный сын Иван. Занимался торговлей железными и скобяными товарами. Также сохранился дом Петра Михайловича на Ильинской.

Добавим, что дом находится у Масловского взвоза по адресу улица 25 Октября, 31. Сейчас в нем детский пансион «Отрада».

ИСТОЧНИК KP.RU