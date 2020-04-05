Тюменские организаторы событий поделятся опытом

5 Апр 2020 2020-04-05T14:20:29+03:00

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Жителей Тюмени приглашают на онлайн-встречи «Свидания в Цеху». В прямых эфирах организаторы проектов поделятся опытом и расскажут о возможных ошибках при реализации идеи и лайфхаках продвижения инициативы. Присоединиться к онлайн-встречам можно в соцсетях «Конторы пароходства».

- Уже 6 апреля организатор фестиваля Comics Art Tyumen научит рисовать комиксы. 8 апреля мастера из RetroХаус расскажут о гончарном ремесле и научат его основам. 10 апреля организатор проекта «Шоу коротких историй» поделится секретами публичного выступления, - рассказали в «Конторе пароходства»

Также руководитель школы стиля и моды New You Дарья Киселева 12 апреля разберет принципы подбора одежды для дома. 14 апреля создатель event-агентства «Хохлома» расскажет, как превратить хобби в бизнес.

Добавим, что по причине режима самоизоляции работает площадка «Лучше дома», которая является альтернативой массовым офлайн-событиям.

ИСТОЧНИК KP.RU