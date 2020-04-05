Тюменка победила во всероссийском конкурсе красоты

5 Апр 2020 2020-04-05T13:10:11+03:00

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Тюменка Анастасия Разбойникова стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная» в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в обычной жизни девушка - ординатор ТюмГМУ, в свободное время занимается плаванием, йогой и спортивной стрельбой.

Анастасия обошла полсотни участниц:

– У меня нет богатых родителей, влиятельных протеже или знакомых в жюри, а группа поддержки, как всегда, забыла чемодан с деньгами. Однако тем не менее я получила эту корону! Потому что успех – это 1% таланта и 99% труда, я вложила много сил и получила результат. Данный проект является отличной возможностью раскрыть свой потенциал, внутреннюю красоту и женскую энергетику. Непередаваемая атмосфера царит за кулисами, на сцене и в зале. Все эти пережитые эмоции бесценны! – рассказала Разбойникова.

Отмечается, что победить девушке помог тюменский парикмахер Андрей Бугаев, который взял на себя роль стилиста: он создал не только прическу, но и весь образ в финале.

– Мы стирали ноги в неудобных туфлях, танцевали и дефилировали до позднего вечера, голодали и ходили в тренажерный зал. Мы выложились на все сто – и получили фееричный финал, – написала Анастасия Разбойникова в своем «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU