5 Апр 2020 2020-04-05T12:26:02+03:00

Педагоги Тюменской области зарабатывают больше, чем в среднем по России Фото: pixabay.com

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Данные по зарплате педагогов в 2019 году обнародовал Росстат. Подробнее с официальной статистикой ознакомились журналисты издания «Вслух.ру».

По данным Росстата, в 2019 году педагоги в дошкольных организациях в среднем по России зарабатывали 33 985 рублей в месяц. В Тюменской области работники муниципальных садиков получали по 42 323 рубля.

– Школьные учителя региона зарабатывали в среднем 46 670 рублей. Средняя зарплата по стране составила 41 116. Тюменские педагоги допобразования получали 48 955 рублей. Среднероссийский показатель составлял 38 509 рублей, - пояснили эксперты Росстата.

Также отмечается, что по России преподаватели в учреждениях начального и среднего профобразования зарабатывали 39 146 рублей, а тюменцы – 47 351 рублей.

Однако в вузах цифры значительно выше: 89 851 рубль – в России, 92 514 рублей – в Тюменской области.

Добавим, что по всем показателям Тюменская область занимает третье место в УрФО, уступая Ямалу и Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU