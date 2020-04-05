Дорожники Тюмени открыли сезон

5 Апр 2020 2020-04-05T12:28:28+03:00

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Для многодетных семей в деревне Падерина началось строительство дорог. По информации от пресс-службы главы Тюменского района, подрядчик вышел на объект еще 10 марта.

Площадка – около двух тысяч участков. Сейчас идет отсыпка главных улиц песком. С 28 марта работы приостановлены. Однако как только закончится режим повышенной готовности, дорожники продолжат работу.

– В 2020 году в Тюменском районе будет отремонтировано 95 км во всех 20 муниципалитетах. Часть дорог отремонтируют за счет местного бюджета, но в основном ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Больше всего, 24 улицы, благоустроят в Московском муниципальном образовании, в Переваловском – 19, в Каскаринском – 17, в Винзилинском – 16, в Червишевском и Успенском – по 13, - пояснили сотрудники пресс-службы главы Тюменского района

Также продолжится в текущем году работа по обустройству тротуаров, их в сельских населенных пунктах особенно не хватает. Запланировано строительство 126 объектов в 15 муниципалитетах общей протяженностью 105 км.

– В этом году обустройству пешеходных переходов уделят в районе беспрецедентное внимание: 344 перехода оборудуют в 16 сельских поселениях, – сообщили дорожники.

Добавим, что по словам замглавы района Сергея Гейнца, благодаря ранней весне работы могут начать раньше. Пока дорожников сдерживает только необходимость соблюдать режим самоизоляции.

Все ремонтные работы планируют завершить к 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU