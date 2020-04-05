В поселке Винзили обновили старые мусорные баки

5 Апр 2020 2020-04-05T09:10:20+03:00

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В поселке Винзили Тюменского района наводят порядок на улицах. Большинство работ по благоустройство уже завершились, здесь установили 126 новых контейнерных площадок, где расположили 270 современных контейнеров для сбора бытового мусора.

По словам главы Винзилинского муниципального образования Елены Осиповой, установке новых объектов предшествовала большая работа. Еще в 2019 году специалисты администрации провели ревизию всех имеющихся площадок для сбора ТКО, посмотрели насколько они соответствуют санитарно-гигиеническим правилам и нормам.

- Решили, что нужно больше площадок, так как поселок активно растет, сейчас в нем проживает более 13 тысяч человек, - рассказала она. - Изменили и расположение многих точек сбора мусора, чтобы не мешали жителям и были удобны для возчиков.

Прежние железные баки еще кое-где стоят рядом с новыми, но в ближайшие дни их уберут с улиц. Определен подрядчик работ, который будет следить за состоянием площадок, сохранностью контейнеров. Муниципальный контракт обговаривает и обязательную уборку вокруг площадки, в том числе уборку снега, скашивание травы, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU