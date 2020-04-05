2020-04-05T08:13:53+03:00
Общество

Сколько стоит обработка участка от клещей для тюменцев?

Когда можно заказывать и какие условия для дезинфекции необходимы
Руслан Савинов
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Сколько стоит обработка участка от клещей для тюменцев?Сколько стоит обработка участка от клещей для тюменцев?Фото: pixabay.com
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Клещи уже проснулись в Тюменской области: есть первые обратившиеся за медпомощью с укусами. В основном членистоногие опасны для владельцев частных домов и садоводов, Тюменцы часто обрабатывают участки специальными химсредствами, чтобы спокойно заниматься садоводством.

- Необходимо: дождаться, чтобы снег полностью растаял, а земля просохла, в день обрызгивания и трое суток после должна быть хорошая погода, без дождя. Также желательно убрать всю сухую траву, занести в помещение детские игрушки. Забрать домой животных. А после проведенных работ трое суток не выходить в огород или не приезжать на дачу, - пояснила сотрудник службы по дезинсекции Екатерина Морева

Итак, стоимость услуги складывается из количества обрабатываемых соток, до 6-7 соток – 1600 руб.; 10-20 соток – 3000 руб., и удаленности от города, около 15-20 руб. за км.

- Сразу уточняйте, что входит в цену, иногда фирмы избавляют сразу и от клещей, и от комаров, некоторое также используют химсредства от муравьев и ос, - пояснили эксперты.

- Важно не просто доверять оператору, который ведет с вами переговоры по телефону, главное – заключить официальный договор с фирмой, закрепленный подписями и печатями, - рассказал корреспондентам «АиФ – Тюмень» садовод с 17-летним стажем Владимир Тюрин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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