Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 апреля 2020 года составляет семь человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 апреля 2020 года. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Тюмени не возросло и на 5 апреля 2020 года составляет семь человек.
Как рассказали в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса, сейчас в областной инфекционке находятся 29 человек. К моменту, когда пришло лабораторное подтверждение положительного результата на коронавирус у пяти человек, они уже получали всё необходимое лечение.
– Все зараженные находились под контролем, хотя первичные анализы были отрицательные. Но их берут несколько раз, и повторные показали положительный результат. Сейчас трое из пяти находятся в состоянии средней тяжести – это неудовлетворительное состояние, это тяжелые последствия от инфекции, – рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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