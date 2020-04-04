2020-04-04T23:00:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 апреля 2020 года составляет семь человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 апреля 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 апреля 2020 года составляет семь человекЧисло заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 апреля 2020 года составляет семь человекФото: Татьяна Коркина
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 апреля 2020 года. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Тюмени не возросло и на 5 апреля 2020 года составляет семь человек.

Как рассказали в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса, сейчас в областной инфекционке находятся 29 человек. К моменту, когда пришло лабораторное подтверждение положительного результата на коронавирус у пяти человек, они уже получали всё необходимое лечение.

– Все зараженные находились под контролем, хотя первичные анализы были отрицательные. Но их берут несколько раз, и повторные показали положительный результат. Сейчас трое из пяти находятся в состоянии средней тяжести – это неудовлетворительное состояние, это тяжелые последствия от инфекции, – рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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