Более 250 тюменцев стали предпринимателями благодаря центрам занятости
В Тюменской области в 2019 году открыли свое дело 252 человека. По данным пресс-службы регионального департамента труда и занятости, все они стали участниками региональной программы поддержки самозанятости.
- Это бывшие безработные. Чаще всего участники программы выбирали предоставление социальных, персональных и прочих услуг. Речь от таких вариантах как: салоны красоты, парикмахерские, а также производство различных изделий - верхней одежды и аксессуаров, металлических и деревянных изделий, продуктов питания. Популярностью пользовалась также розничная торговля, - заявили специалисты.
Отмечается, что господдержка включает финансовую помощь не выше 192 тысяч рублей..
- Специалисты центра занятости ведут индивидуальное сопровождение предпринимателей. В течение двух лет проверяют, на что потрачены выделенные деньги, насколько успешно работает бизнес и нужна ли помощь, - пояснили в департаменте труда и занятости региона.
Добавим, что подробнее об участии в программе можно узнать в центрах занятости населения по месту проживания или по телефону горячей линии.
ИСТОЧНИК KP.RU