Более 250 тюменцев стали предпринимателями благодаря центрам занятости

5 Апр 2020 2020-04-05T06:11:10+03:00

Еще недавно они были безработными

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В Тюменской области в 2019 году открыли свое дело 252 человека. По данным пресс-службы регионального департамента труда и занятости, все они стали участниками региональной программы поддержки самозанятости.

- Это бывшие безработные. Чаще всего участники программы выбирали предоставление социальных, персональных и прочих услуг. Речь от таких вариантах как: салоны красоты, парикмахерские, а также производство различных изделий - верхней одежды и аксессуаров, металлических и деревянных изделий, продуктов питания. Популярностью пользовалась также розничная торговля, - заявили специалисты.

Отмечается, что господдержка включает финансовую помощь не выше 192 тысяч рублей..

- Специалисты центра занятости ведут индивидуальное сопровождение предпринимателей. В течение двух лет проверяют, на что потрачены выделенные деньги, насколько успешно работает бизнес и нужна ли помощь, - пояснили в департаменте труда и занятости региона.

Добавим, что подробнее об участии в программе можно узнать в центрах занятости населения по месту проживания или по телефону горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU