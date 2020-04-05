2020-04-05T06:02:34+03:00
Общество

Погода в Тюмени 5 апреля: пасмурно и небольшой дождь

Воздух прогреется до +9 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Тюмени 5 апреля: пасмурно и небольшой дождьПогода в Тюмени 5 апреля: пасмурно и небольшой дождьФото: pixabay.com
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В Тюмени сегодня, 5 апреля, пасмурно, небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-восточный 4-6 м/с. Температура воздуха ночью составит -2 градуса, днем +9.

На территории Тюменской области ночью переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду, температура +0,+5. Днем будет облачно, дождь, местами сильный, ветер юго-восточный 6-11 м/с, температура +7,+12.

По народному календарю 5 апреля – Никонов день. На Руси это был день уборки, как в доме, так и в саду. Говорили: «Дом не велик, а присесть не велит»; «Домашних дел не переделаешь»; «Дом хозяином велик».

Добавим, что в садах на Никона начинали сажать яблони, рябину и смородину. Также зазывали птиц - защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками, льняным семенем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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