4 Апр 2020 2020-04-04T17:23:26+03:00

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В Тюменской области стартует новый сезон конкурса проектов «Моя идея. Pro», который запускает региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике. Жители области смогут получить грантовую поддержку на реализацию общественно полезных инициатив.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», общий грантовый фонд составляет 3,5 млн рублей, причём один проект может получить от 50 до 250 тысяч рублей.

Заявки на конкурс принимаются от команды, в состав которой входят не менее трёх человек в возрасте от 14 до 30 лет. Зарегистрироваться на участие можно до 23 апреля. Причём первые образовательные встречи для жителей Тюмени начнутся уже в ближайший понедельник, 6 апреля, в рамках модульной школы. Участники из муниципальных районов смогут посетить выездную «Проектную лабораторию».

По словам организаторов, за время обучения команды-участники вместе с наставником проработают свою идею, защитят ее перед экспертами и получат методическое сопровождение.

Здесь вы можете ознакомиться с положением конкурса, узнать последние новости – в группе «ВКонтакте», а условия подачи заявки можно посмотреть в «Памятке победителя».

ИСТОЧНИК KP.RU