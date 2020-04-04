Для тюменских тик-токеров стартуют образовательные онлайн-занятия
Для тюменцев в возрасте от 12 лет с 5 апреля стартует серия образовательных вебинаров от блогеров платформы Tik Tok. Участники проекта «Школа Tik Took» научатся снимать качественные видеоролики и продвигать их в социальной сети.
Как сообщает «Мой портал», на 30-минутных вебинарах участники узнают об основных инструментах при работе над видео, дополнительных сервисах, трендах платформы, генерации идей и монетизации аккаунта. Транслироваться вебинары будут в социальной сети «ВКонтакте», а после эфира всех участников ждут домашние задания, чтобы закрепить полученные знания.
Ежедневно в своих аккаунтах в TikTok тюменцы будут публиковать видеоролики с хэштегом #школаtiktok. К проекту можно присоединиться в любой момент. Участие в проекте бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке.
Победитель получит главный приз, о котором расскажет популярный «тик-токер». Десять лучших участников получат наборы брендированной продукции. Итоги будут подведены 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU