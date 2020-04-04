4 Апр 2020 2020-04-04T16:23:13+03:00

Тюменцы могут выиграть смартфоны, приняв участие в викторине к 75-летию Великой Победы

Для этого нужно ответить на 24 вопроса

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Тюменское региональное отделение «Единой России» приглашает горожан принять участие в викторине «Тюменская область. Мы помним!», посвящённой 75-летию Великой Победы. Организаторы рассказали, что среди участников разыграют сразу 10 смартфонов.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России», первого зампредседателя областной Думы Андрея Артюхова, на сайте герои72.РФ тюменцам предлагают ответить на 24 вопроса о ратном и трудовом подвиге наших земляков в годы войны.

- Мы подготовили именно 24 вопроса, так как 24 июня 1945 года состоялся Парад Победы на Красной площади у Московского Кремля. Те, кто правильно ответит на все вопросы, примут участие в розыгрыше десяти смартфонов, который пройдет в режиме оn-line, - рассказал Андрей Артюхов.

Смартфоны победители получат 24 июня на Красной площади у Тобольского Кремля. Кто не сможет приехать в Тобольск, приз отправят почтой. По мнению Андрея Артюхова, участие в викторине поможет больше узнать о вкладе жителей региона в Великую Отечественную войну.

ИСТОЧНИК KP.RU