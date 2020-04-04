4 Апр 2020 2020-04-04T15:59:01+03:00

Тюменские экспортёры в 2019 году увеличили поставки в страны Европы и Азии Фото: Татьяна Коркина

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Более 200 предприятий-экспортёров (218) насчитывалось в Тюменской области в 2019 году. Из них 148 предприятий – субъекты малого и среднего предпринимательства. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, основные поставки осуществлялись в США, Казахстан, Францию, Швецию, Бельгию, Польшу, Финляндию, Нидерланды и Эстонию.

Поставки продукции тюменских производителей увеличились в следующие страны: Оман, ОАЭ, Австрию, Данию, Алжир, Индонезию, Азербайджан и т. д. Также активизировались поставки в другие страны Европы, в Аргентину, Конго, Алжир и другие.

Правда, в связи с распространения коронавируса возникают новые экономические трудности, которые внесут коррективы в развитие международной кооперации. Однако навыки работы, которые получили тюменские предприниматели на практике, и высокое качество продукции помогут бизнесу восстановить позиции при изменении ситуации на мировом рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU