Тюменцам напоминают о необходимости отчитаться о доходах

4 Апр 2020 2020-04-04T15:13:07+03:00

В начала года в налоговую поступило около 53 тысяч деклараций

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До 30 апреля физическим лицам необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. В налоговые органы Тюменской области с начала 2020 года поступило около 53 тысяч налоговых деклараций, почти четверть из которых представлено физическими лицами.

По информации «Вслух.ру», задекларировать полученные доходы должны также нотариусы, индивидуальные предприниматели, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие граждане, которые занимаются частной практикой.

Как рассказали в Управлении ФНС по Тюменской области, необходимо предоставить декларацию 3-НДФЛ. В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС можно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, заявление на возврат налога, узнать задолженность, уплатить налоги и обратиться за разъяснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU