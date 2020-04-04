2020-04-04T15:13:07+03:00
Общество

Тюменцам напоминают о необходимости отчитаться о доходах

В начала года в налоговую поступило около 53 тысяч деклараций
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменцам напоминают о необходимости отчитаться о доходахТюменцам напоминают о необходимости отчитаться о доходахФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

До 30 апреля физическим лицам необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. В налоговые органы Тюменской области с начала 2020 года поступило около 53 тысяч налоговых деклараций, почти четверть из которых представлено физическими лицами.

По информации «Вслух.ру», задекларировать полученные доходы должны также нотариусы, индивидуальные предприниматели, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие граждане, которые занимаются частной практикой.

Как рассказали в Управлении ФНС по Тюменской области, необходимо предоставить декларацию 3-НДФЛ. В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС можно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, заявление на возврат налога, узнать задолженность, уплатить налоги и обратиться за разъяснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам напоминают о необходимости отчитаться о доходах
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 апреля 2020 г.: на улицах появились люди в оранжевых жилетах
Под Тюменью бойцы Росгвардии задержали с поличным грабителя с ножом
Тюменцам напоминают, что запрещено сжигать сухую траву
В ФК «Тюмень» вернётся 31-летний форвард
Тюменские предприятия адаптируются к работе в новом для себя режиме
Спорт против вируса: тюменцы благодарны спортсменам за утренние онлайн-зарядки
Тюменцы могут посещать открытые лекции и мастер-классы в режиме онлайн
Самозанятые тюменцы могут превратить хобби в профессию
Тюменцам рассказали, как справиться с бездорожьем в коттеджных поселках
Погода в Тюмени 4 апреля: в день Василия Капельника существенно потеплеет
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 апреля 2020 года составляет семь человек
В Тюмени начали печатать респираторы на 3Д-принтере
Выплаты пособий и льгот автоматически продлили в Тюменской области до 1 октября
Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать налоговая с 6 по 30 апреля 2020 года
В Тюмени оштрафовали нарушителя карантина
«Пригляделся и увидел очертания глаз»: тюменец рассказал о страшной находке на улице
В Тюмени прокомментировали информацию о прилете соотечественников из Италии
Более шести тысяч участников ВОВ и тружеников тыла увековечили на портале «Стена памяти»
Тюменские магазины выдают продавцам справки, чтобы они могли добраться до работы
Тюменцы получили информацию о переносе экзаменов для 9 и 11 классов
Тоболяк, отправившийся порыбачить на Иртыш, провалился под лед
Чистота – залог здоровья: тюменцам рассказали, как правильно проводить дезинфекцию дома
Тюменский инфекционист рассказал, можно ли лечить коронавирус алкоголем
В Тобольске автобусы будут ездить только утром и вечером